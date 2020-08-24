Динар Гильмутдинов предупредил водителей о начале новой спецоперации

Начальник ГИБДД Башкирии напомнил об ответственности за езду с подложными госномерами

Начальник башкирской ГИБДД Динар Гильмутдинов предупредил водителей о начале новой профилактической операции «Номер». Она продлится до 6 сентября. В ходе рейдов инспекторы дорожной полиции будут обращать особое внимание на подложные регистрационные номера у машин.

«Некоторые автолюбители считают, что если передвижение на авто без регистрационных знаков запрещено, то можно поставить номера с другого транспортного средства, так как это позволит им избежать наказания за превышение скоростного режима. Но это не так. За установку подложных номеров штраф составляет от 2500 до 500 000 руб. (для физических и юридических лиц соответственно)», – написал Гильмутдинов на своих страницах в соцсетях.

Он также напомнил, что установка подложных госномеров грозит водителю лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев.