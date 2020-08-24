Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы может подорожать

Оплату проезда наличными могут поднять до 23 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Уфы может подорожать. С предложением о повышении цены на поездки в электротранспорте выступает внешний управляющий МУЭТ Илья Павликов. Мера направлена на восстановление платежеспособности предприятия, следует из документа в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По мнению Павликов, проезд по наличному расчету необходимо увеличить до 23 рублей, а по транспортной карте «Алга» – до 20. Кроме того, он предлагает упразднить льготный тариф для школьников.

В «плане внешнего управления МУЭТ» среди вынужденных мер финансового восстановления также значится сокращение фонда оплаты труда, то есть увольнения части управленческого персонала, инженеров, диспетчеров и кондукторов. Потерю специалистов планируется восполнить за счет «компьютеризации производственных процессов».