Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы может подорожать

Также рассматривается вопрос об отмене льготных поездок для школьников
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
Комментарии (1)Комментарии (1)
Оплату проезда наличными могут поднять до 23 рублей

Оплату проезда наличными могут поднять до 23 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Уфы может подорожать. С предложением о повышении цены на поездки в электротранспорте выступает внешний управляющий МУЭТ Илья Павликов. Мера направлена на восстановление платежеспособности предприятия, следует из документа в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По мнению Павликов, проезд по наличному расчету необходимо увеличить до 23 рублей, а по транспортной карте «Алга» – до 20. Кроме того, он предлагает упразднить льготный тариф для школьников.

В «плане внешнего управления МУЭТ» среди вынужденных мер финансового восстановления также значится сокращение фонда оплаты труда, то есть увольнения части управленческого персонала, инженеров, диспетчеров и кондукторов. Потерю специалистов планируется восполнить за счет «компьютеризации производственных процессов».