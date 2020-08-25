Что грозит 12-летним подросткам, которые убили 8-летнюю девочку в Уфе во время игры

Сестра убитой заявила, что дойдет до верхов, лишь бы наказать убийц.

Вся Уфа обсуждает вопиющий случай, который произошел в северной части Уфы в минувшие выходные. Как ранее сообщала «КП – Уфа», здесь двое 12-летних мальчиков убили 8-летнюю девочку. Потом они ее раздели, а тело выбросили в Шугуровку. Труп школьницы с признаками удушья нашли прохожие.

Уфимский адвокат Роман Петров разъяснил «КП – Уфа», что может грозить несовершеннолетним за убийство. Юрист отметил, что ответить за действия детей придется их родителям.

- Мальчиков поставят на учет. Им нет даже 14-ти лет, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Также будет проверка родителей. Здесь имеет место быть статья УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Родители должны будут возместить материальные затраты. Также встает вопрос перед органами опеки, лишения родительских прав. Также мальчиков могут поместить в специальный приют. Это все, - сказал Роман Петров.

Напомним, что мальчики сообщили, что убили девочку случайно во время игры. Сестра убитой заявила, что дойдет до верхов, лишь бы наказать убийц.