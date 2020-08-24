«Аннабель в Шакше»: уфимцы на ночной дороге сняли на видео голую девушку

фото: скриншот видео

Уфимцы во время ночной поездки по микрорайону Шакша заметили рядом с дорогой абсолютно голую девушку. Один из очевидцев достал телефон и снял ее на видео. Запись появилась в социальных сетях.

На ролике, снятом из салона авто видно, как машина с компанией молодых людей подъезжает к обнаженной незнакомке и останавливается. Женский голос за кадром спрашивает ее: «Девушка, вас куда подвезти?» Та в ответ лишь поднимает голову на долю секунды, после чего поворачивается спиной к оператору. Компания решила не связываться с ней и проехала дальше.

Пользователи соцсетей назвали девушку «Аннабель из Шакши», отсылая к популярному фильму ужасов об ожившей фарфоровой кукле. В комментариях местные жители отметили, что не первый раз наблюдают такую картину в Шакше.