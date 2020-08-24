Против замначальника башкирской таможни возбуждено уголовное дело

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Против заместителя начальника Башкортостанской таможни возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество. Его подозревают в приготовлении к хищению денег при получении социальной выплаты для покупки или строительства жилья. Об этом сообщили в приволжском следственном управлении на транспорте.

По материалам следствия, подозреваемый в январе 2019 года подал своему начальнику заявление о постановке на учет для получения субсидии на жилье. В документе он умолчал о том, что в 2006 году уже получал государственный жилищный сертификат, который позволил ему купить квартиру в Самаре.

«Подозреваемый осознавал противоправность своих действий, в виду того, что являлся председателем комиссии Башкортостанской таможни по рассмотрению вопросов предоставления […] социальной выплаты», – отметили в следственном органе.

Готовящуюся махинацию обнаружили сотрудники УФСБ. К этому моменту высокопоставленный таможенник уже стоял на учете для получения субсидии в размере 4,09 млн рублей.

Правоохранители внесли в адрес таможни представление об устранении обстоятельств, которые способствуют совершению подобных преступлений. Следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела.