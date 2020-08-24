Уфимская больница №17 стала лауреатом конкурса премии правительства Башкирии

В рамках второго Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020» в городе Сибае прошла церемония награждения победителей конкурса премии Правительства Республики Башкортостан в области качества и услуг – 2019 года. Одним из лауреатов премии стала ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа.

Конкурс на соискание премии Правительства РБ и РФ в области качества проводится в соответствии с моделью совершенства EFQM Excellence Award. Данная модель является высшей формой признания организационного совершенства в более чем в 80 странах мира.

Первое место в конкурсе - это результат, за которым стоит огромный труд Городской детской клинической больницы №17 г. Уфа, профессионализм всей команды, стратегия, внедрение инноваций и просто внутреннее чутье и желание работать. Эта премия – результат следования высоким стандартам.

Как признались в самом ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа, звание лауреата премий правительства РБ очень почетно, и коллектив больницы приложит все усилия, чтобы и в дальнейшем быть образцовым в области качества предоставления медицинских услуг.

- Наш коллектив благодарит жюри конкурса за высокую оценку планомерного и эффективного развития нашей больницы. Также особая благодарность за поддержку Министерству здравоохранения РБ, средствам массовой информации, нашим маленьким пациентам, их родителям – всем тем, кто, так или иначе, участвует в жизни нашей больницы, - добавила главный врач ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г. Уфа Абсалямова Нурсиля Талгатовна.

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