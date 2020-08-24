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В Уфе до 6 сентября будут выть сирены

Спасатели проверяют системы оповещения
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Аварийная служба проверит исправность системы оповещения

Аварийная служба проверит исправность системы оповещения

В Уфе в течение двух ближайших недель – до 6 сентября – будут тестироваться системы оповещения с кратковременным включением сирен. Это связано с завершением строительно-монтажных работ соответствующего оборудования, сообщили в управлении гражданской защиты.

В аварийном ведомстве напомнили, что в случаях реальной угрозы оповещение граждан начинается с непрерывного звучания сирен в течение трех минут. Если такой сигнал зазвучит, гражданам необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать речевую информацию.