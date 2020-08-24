Бабушке стало плохо: в Крыму усиленно ищут пропавшую 16-летнюю уфимку

Правоохранители просят граждан сообщить, если им станет известно о местонахождении Марии Падалко.

В Крыму продолжаются поиски 16-летней уфимки Марии Падалко. Девушку разыскивают полиция, следователи, волонтеры поисковых организаций и просто неравнодушные люди. К поискам также подключили дроны.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», Мария приехала на отдых в Крым с бабушкой. 21 августа она вышла из дома и пропала. У бабушки начались проблемы со здоровьем из-за переживаний – ведь о дочке нет вестей уже трое суток. Известно, что родители Марии лишены родительских прав, ее воспитывает бабушка.

- В тот день она пришла с пляжа домой и сказала, что пошла в магазин. Так и не вернулась, - сказала «КП – Уфа» тетя девочки Жанна.

Женщина не уточнила, долго ли Мария с бабушкой находились в Крыму до исчезновения.

Сама Мария учится в кадетском классе, является активисткой и отличницей.

В следкоме отмечают, что отрабатывается пляжная линия, туристический сектор, а также возможный маршрут передвижения девушки – Балаклава, Симферополь, Евпатория, Феодосия, Коктебель.

Правоохранители просят граждан сообщить, если им станет известно о местонахождении Марии Падалко.

Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза серые, на левом колене - шрам. Была одета в черную майку, короткие шорты в цветочек, шлёпанцы, при себе имела рюкзак.

Сообщить информацию о местонахождении девушки можно по телефонам: 8 978 9091111, 123 или 8 3652 500 751.