В Башкирии снизился индекс промышленного производства, но выросли объемы сельского хозяйства

В Башкирии выросли объемы сельского хозяйства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по итогам семи месяцев 2020 года снизился индекс промышленного производства, но выросли объемы сельского хозяйства. Показатели республики на совещании в местном правительстве огласил Радий Хабиров.

«Индекс промышленного производства – 97,8%, падение на 1% по сравнению с полугодием. Показатель ниже среднероссийского падения (95,8%), но довольно тревожный. Все-таки мы надеялись, что ближе к концу года мы выйдем на прежние показатели», – сказал руководитель региона.

Тем временем отраслевая промышленность показывает существенную динамику. Так, производство пищевых продуктов, автотранспортных и лекарственных средств показали рост за 140%. Индекс объема продукции сельского хозяйства составил 103,6%, инвестиции выросли на 8,9%.

Серьезное падение наблюдается в добыче полезных ископаемых (78%) и производстве нефтепродуктов – по словам Хабирова, это «понятная история», связанная «с макроэкономическими и международными событиями».