«Полное непонимание с акционерами»: Радий Хабиров поручил проверить БСК

Хабиров поручил проверить сделки с участием БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве высказался о ситуации с БСК. Напомним, ранее он заявил, что республика намерена приобрести контрольный пакет акций сырьевой компании.

«У нас серьезные переживания вызывает ситуация в одном из крупных стерлитамакских предприятий. БСК, я имею в виду. Я принял решение, что мы сами должны брать ответственность за судьбу этого предприятия, потому что [сложилось] полное непонимание с акционерами и физическими лицами в условиях, когда у них той базы, которую они считали, что у них она есть, ее нету [имеется в виду шихан Куштау, который решено не отдавать под промышленную разработку]», – сказал Хабиров.

Он отметил, что у властей есть свое видение, как БСК развиваться. Глава Башкирии дал поручение Минземимуществу «посмотреть юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет акций был отчужден и размыт в ходе различных сделок, и посмотреть на предмет нанесения ущерба республиканскому бюджету».