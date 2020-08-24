«Проблемы не создавайте»: Радий Хабиров поручил подготовить автобусы к 1 сентября

Хабирову отчитались, что 30 автобусов сегодня уже прибыли и оформляются в ГИБДД.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить школьные автобусы к 1 сентября.

- Вы должны ясно понимать, что в марте поток упал, но с сентября поток вырастет, - обратился он к чиновникам. – 900 тысяч детей у нас, кто куда пойдет, с ними учителя и тому подобное. Поэтому я вас попрошу проблемы не создавайте. И я вас попрошу, чтоб все 100 автобусов вышли на линию 1 сентября. Не надо создавать неудобства.

Хабирову отчитались, что 30 автобусов сегодня уже прибыли и оформляются в ГИБДД. Остальные тоже ожидаются в ближайшее время.

- Мы контролируем эту ситуацию, и из тех 300 миллионов что выделили, мы дополнительно если что 120 единиц автобусов подготовим, - отметил глава Госкомтранса Алан Марзаев.