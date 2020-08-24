За сутки в Башкирии выявлено 33 новых случаев заболевания коронавирусом

На амбулаторном лечении находятся 721 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Минздраве Башкирии рассказали, как обстоят дела с эпидемией коронавируса в регионе. По последним данным, озвученным на оперативном совещании в правительстве республики, за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения. Общее число инфицированных в Башкирии достигло 7567 человек. Из них 721 находятся на амбулаторном лечении, а вот в стационарах – в 10 раз меньше, только 77 пациентов.

- Мы идем с положительной динамикой. Состояние 4 оценивается как тяжелое, и только один пациент находится на аппарате ИВЛ. Новых летальных случаев от коронавируса в республике нет, - уточнила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.