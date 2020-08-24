«Я это вам не истерически говорю, а спокойно призываю»: Хабиров предупредил об опасности коронавируса после 1 сентября

Хабиров обратился к коллегам в правительстве

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве выступил с предупреждением об опасности распространения коронавируса после 1 сентября. Он заявил, что с началом учебного года республика входит «в очень опасную зону».

«Считайте, что 1 сентября для нас наступает новый эпидемиологический сезон. Я это вам не истерически говорю, что все пропало, а спокойно призываю понять одну вещь: с приходом в закрытые помещения огромного количества людей – порядка 900 тысяч детей и 65 тысяч воспитателей и учителей – мы должны готовиться к тому, что пойдут заражения, чтобы выстоять первый удар», – обратился Хабиров к коллегам.

Он подчеркнул, что главная задача властей в ближайшее время – «нормально и спокойно начать 1 сентября» и выдержать две-три недели. «Если вы спотыкаться начнете: 1 сентября в школу зашли, а 10 – будете их закрывать. Надо особенно поговорить с преподавателями».

Хабиров напомнил, что все студенты вузов, кроме первого курса бакалавриата и последнего – магистратуры, будут учиться в дистанционном формате.