На трассе в Башкирии столкнулись «Toyota Previa» и «Lada Kalinа», есть погибший

22 августа на автодороге Кумертау-Ермолаево произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, здесь лоб в лоб столкнулись «Toyota Previa» и «Lada Kalinа». Удар был такой силы, что легковушки раскидало по трассе. Кто именно выехал на встречную полосу, не уточняется.

К сожалению, в аварии погиб 32-летний пассажир отечественного автомобиля. Также пострадал еще один пассажир из этой же машины.

На место происшествия выезжали спасатели, медики и полиция.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.