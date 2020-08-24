В Уфе до 1 сентября частично перекроют улицу Цюрупы

Работы закончат к 1 сентября 2020 года.

В столице Башкирии еще одна улица в центре будет частично перекрыта. На этот раз Цюрупы на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции.

Как сообщили в мэрии, во время устройства ливневой канализации и восстановления асфальтобетонного покрытия будет закрыто движение по ½ проезжей части.

Работы закончат к 1 сентября 2020 года.

Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами, и рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться альтернативными путями.