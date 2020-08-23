«Уфа» после поражения от «Ростова» подумывает сняться с чемпионата

Фото: Эмиль Сагитов, vk.com/ufafc

Домашнее поражение от «Ростова» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги тяжело приняли руководители ФК «Уфа». После игры председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов неожиданно заявил, что команда будет рассматривать вопрос о снятии с турнира из-за недовольства судейством. По мнению уфимской стороны, главный арбитр матча Михаил Вилков отработал плохо и допустил ряд ошибок в пользу «Ростова».

«Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады. Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», - цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сам матч завершился со счетом 0:1 в пользу «Ростова». Судя по всему, наибольшее возмущение у «Уфы» вызвал момент в первом тайме, когда после долгой паузы и просмотра нескольких повторов с помощью системы VAR Вилков удалил нападающего Вячеслав Кротова за грубый фол в центре поля.

Угрозы в снятии с чемпионата – это вовсе не новшество от «Уфы». Ранее такими громкими словами уже отмечался владелец московского «Спартака» Леонид Федун, когда его команда сыграла вничью с «Сочи». Правда на следующий же день он передумал – «Спартак» продолжает участие в турнире.