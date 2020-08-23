698 пациентов с коронавирусом в Башкирии лечатся дома

За сутки медики провели 6122 исследования, обследовали 5976 человек.

Минздрав Башкирии опубликовал последнюю информацию о коронавирусе в регионе.

Так, на 23 августа 2020 года в республике зафиксировано 7534 случая заражения (+34 за сутки). В стационарах остаются 75 человек, 6 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 1.

На амбулаторном лечении остаются 698 человек. Они лечатся дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Выписано за сутки 8 человек, всего с начала пандемии – 6733.

Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано, всего умерших - 28. За сутки медики провели 6122 исследования, обследовали 5976 человек.