В Башкирии 21-летний водитель сбил лежащую на дороге женщину

Автомобилист пояснил, что пешеход лежала на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.

23 августа в четвертом часу утра в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД республики, на улице Матросова в Дюртюлях 21-летний местный житель за рулем «Daewoo Nexia» сбил 41-летнюю женщину. В результате ДТП женщина была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Автомобилист пояснил, что пешеход лежала на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. По факту аварии начато расследование.

Напомним, вчера в Альшеевском районе пьяный 25-летний местный житель, управляя Renault Megane сбил насмерть 16-летнего пешехода.