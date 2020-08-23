«Принимают только тех, кто умирает»: жительница Башкирии пожаловалась на медиков

31-летняя жительница Салавата пожаловалась Радию Хабирову на халатность врачей городской больницы.

31-летняя жительница Салавата пожаловалась Радию Хабирову на халатность врачей городской больницы.

- Хирургический корпус закрыт на карантин? Тогда вопрос – куда обращаться к дежурному офтальмологу? В больнице сказали, что никого нет, ждать понедельника с опухшим глазом, в помощи отказали. Мне сказали, что принимают только тех, кто умирает, - возмущается пациентка.

Cпустя некоторое время женщине ответил представитель минздрава Башкирии. Хирургический корпус на карантин не закрывался, но из-за коронавируса поступление пациентов организовано через приемно-сортировочный фильтр. Но в помощи никому не отказывают. Пациентов с острой офтальмологической патологией в вечернее, ночное время, в праздничные, выходные дни осматривает дежурный хирург. Почему у пациентки возникла такая проблема, неизвестно.