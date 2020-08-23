В Уфе таксиста застали за опасным занятием за рулем

Со слов уфимца, таксист абсолютно не следил за дорогой, смотрел в телефон и занимался своими делами.

Уфимец пожаловался на опасное вождение таксиста. Мужчина за рулем абсолютно не следил за дорогой, смотрел в телефон и занимался своими делами.

- Вызвал сегодня такси, приехало это чудо, водит ужасно, плюс за рулем разговаривает по телефону по видеозвонку, как таких выпускают на линию, - написал горожанин в социальных сетях.

Высказал ли он свое недовольство водителю сразу – неизвестно.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни обвинили автора в том, что он «стукач». Другие же – поддержали, а также посоветовали сообщить о нарушении сразу в ГИБДД, дабы другим неповадно было.