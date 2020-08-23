В Крыму пропала 16-летняя жительница Башкирии, возбуждено уголовное дело

Следователи полуострова уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ее местонахождение остается неизвестным.

21 августа из базы отдыха «Прибой» в городе Саки ушла и не вернулась обратно 16-летняя девочка из Башкирии. Известно, что Мария Падалко отдыхала в Крыму с бабушкой. В день ухода она взяла с собой черный рюкзак.

Следователи полуострова уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ее местонахождение остается неизвестным.

Поисками также занимаются поисковики организации «Лиза Алерт», сегодня добровольцы организовали срочный выезд на поиски. Также в поисках пропавшей задействованы беспилотные летательные аппараты.

Приметы:рост 165 см, среднего телолсожения, серые глаза, на леовм коленке шрам.

Была одета в черную майку, короткие шорты в цветочек, шлёпанцы, при себе имела рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам 8-978-909-11-11 или 123.