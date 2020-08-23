В тройном ДТП в Башкирии погиб человек

Водитель мопеда был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии

В ночь на 23 августа в Чишминском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, после полуночи на улице Центральная села Новотроицкое 52-летний местный житель за рулем мопеда «Alpha» столкнулся с «KIA Stinger», за рулем которой был 23-летний мужчины. После касательного удара водитель двухколесного транспорта выехал на встречную полосу, где врезался в «Daewoo Nexia», иномаркой управлял 19-летний парень.

К сожалению, водитель мопеда погиб на месте, его 42-летний пассажир госпитализирован.

- Водитель мопеда был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, - отметили в ГИБДД.