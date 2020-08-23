На следующей неделе в Башкирии потеплеет до +26 градусов

Настоящее лето начнется в четверг – воздух прогреется до +26, будет солнечно и немного облачно.

Август уже разочаровал всех – в воздухе чувствуется осенний холод, повсюду лужи и опавшие листья. Однако расстраиваться не стоит – будущая неделя в Башкирии обещает быть теплой и даже сухой.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в понедельник ожидается +21 градус тепла, осадков не будет, ночью столбики термометра покажут +21. Такой характер погоды ожидается три первых дня недели. Но во вторник будет ветрено, порывы ветра достигнут 12 м/с.

Настоящее лето начнется в четверг – воздух прогреется до +26, будет солнечно и немного облачно. Такой характер погоды сохранится до конца недели. По ночам будет +15, +17 градусов.

По предварительным данным, начало сентября тоже порадует теплом.