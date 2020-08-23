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Коронавирус Covid-19

34 новых заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии

10 человек от опасной инфекции выздоровели
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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По последней информации, за минувшие сутки по выздоровлению выписано 10 человек.

По последней информации, за минувшие сутки по выздоровлению выписано 10 человек.

В Башкирии на сегодняшний день 23 августа выявили 34 новых случая заражения коронавируса. Данные предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По последней информации, за минувшие сутки по выздоровлению выписано 10 человек.

Таким образом, количество инфицированных достигло 7534 человек. Новых летальных случаев от COVID-19 на прошедшие сутки не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от коронавируса умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».