34 новых заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии

По последней информации, за минувшие сутки по выздоровлению выписано 10 человек.

В Башкирии на сегодняшний день 23 августа выявили 34 новых случая заражения коронавируса. Данные предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По последней информации, за минувшие сутки по выздоровлению выписано 10 человек.

Таким образом, количество инфицированных достигло 7534 человек. Новых летальных случаев от COVID-19 на прошедшие сутки не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от коронавируса умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».