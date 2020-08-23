С огнем на кирпичном заводе в Башкирии боролись почти 100 спасателей

На место пожара выехал сам глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

Пожар на кирпичном заводе в Давлеканово локализовали вечером 22 августа в 20:25. Как сообщили в МЧС по РБ, с огнем боролись 93 человека и 28 единиц техники.

Огнем была охвачена кровля одноэтажного кирпичного здания размером 100 х 60. К счастью, пострадавших нет. На тушение было подано 10 стволов РСК-50, 5 стволов РС-70, развернуты 3 магистральные линии, создано 3 боевых участка, задействованы 2 звена газодымозащитной службы.

На место пожара выехал сам глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

- Прибывшими передвижными химико-радиометрическими лабораториями от ГБУ РБ СОМГЗ и Министерства экологии и природопользования произведен забор проб окружающего воздуха. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено, - прокомментировали в ведомстве.

Теперь экспертам предстоит установить причины возгорания. В настоящий момент идет разбор и проливка конструкций.