Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

С огнем на кирпичном заводе в Башкирии боролись почти 100 спасателей

Пожар локализован, пострадавших нет
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
КомментироватьОставить комментарий
На место пожара выехал сам глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

На место пожара выехал сам глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

Пожар на кирпичном заводе в Давлеканово локализовали вечером 22 августа в 20:25. Как сообщили в МЧС по РБ, с огнем боролись 93 человека и 28 единиц техники.

Огнем была охвачена кровля одноэтажного кирпичного здания размером 100 х 60. К счастью, пострадавших нет. На тушение было подано 10 стволов РСК-50, 5 стволов РС-70, развернуты 3 магистральные линии, создано 3 боевых участка, задействованы 2 звена газодымозащитной службы.

На место пожара выехал сам глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

- Прибывшими передвижными химико-радиометрическими лабораториями от ГБУ РБ СОМГЗ и Министерства экологии и природопользования произведен забор проб окружающего воздуха. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено, - прокомментировали в ведомстве.

Теперь экспертам предстоит установить причины возгорания. В настоящий момент идет разбор и проливка конструкций.

ЧП