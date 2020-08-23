В Уфе начали дезинфицировать территории школ

Для обработки используется два дезинфицирующих средства – «Этоксамин» и «Дезэфект-эконом»

В столице Башкирии приступили к обработке территорий школ из-за коронавируса. Так, в ночь на 23 августа спецтехника продезинфицировала 26 школ, лицеев и гимназий в Орджоникидзевском районе Уфы.

Как сообщили в мэрии, обрабатываются внутренняя территория школ, все уличные спортивные площадки, прилегающие улицы, расположенные на пути к школам, пешеходные тротуары и газоны.

К 1 сентября власти проведут работы по всем 128 школам города. Площадь обработки составляет около двух миллионов квадратных метров территорий школ и более семи миллионов – прилегающих к ним.

- Для обработки используется два дезинфицирующих средства – «Этоксамин» и «Дезэфект-эконом». Оба препарата безопасны для населения и окружающей среды, – подчеркнул главный врач Центра дезинфекции Павел Мочалкин. – По периметру обработка ведется аэрозольными установками на машинах. В недоступных для проезда спецтехники местах специалисты Центра дезинфекции будут работать вручную для того, чтобы покрыть всю обрабатываемую территорию.

Администрация Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам.