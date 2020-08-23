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Радий Хабиров показал, как научился играть в хоккей

Глава республики отметил, что начинал тренировки с тележкой
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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Подписчики его страницы поддержали главу – сделали комплименты, похвалили, а кто-то даже предложил уже играть в ХК «Салават Юлаев».

Подписчики его страницы поддержали главу – сделали комплименты, похвалили, а кто-то даже предложил уже играть в ХК «Салават Юлаев».

Воскресным утром 23 августа Радий Хабиров выложил на своей странице трехсекундное видео с хоккейной площадки. Глава республики показал жителям республики, как играет в хоккей, и чему он научился за время своих редких тренировок. Примечательно, что глава был одет в форму ХК «Салават Юлаев».

- Начинал с тележкой! Хотя тренироваться особо времени нет, говорят, уже немного получается, - подписал видео руководитель региона.

Подписчики его страницы поддержали главу – сделали комплименты, похвалили, а кто-то даже предложил уже играть в ХК «Салават Юлаев».