Спустя две недели в Башкирии прекратили поиски молодой матери

Пока неизвестно, где почти две недели находилась Елена, пока дома ее ждали дети 7 и 14 лет.

Ночью 23 августа в Башкирии прекратили поиски 36-летней Елены Зайцевой – женщина нашлась живой. Об этом «КП – Уфа» сообщила сестра «потеряшки» Дарья. Позднее информацию подтвердили и волонтеры, которые занимались поисками.

- Все, нашлась, - сказала Дарья.

Пока неизвестно, где почти две недели находилась Елена, пока дома ее ждали дети 7 и 14 лет.

Напомним, что она пропала 11 августа – вышла в полночь от подруги, но домой так и не дошла. Родные заявили в полицию не сразу, подождали три дня, надеясь, что вернется сама. Но Елена домой не торопилась. Ее удалость найти почти спустя две недели после пропажи.