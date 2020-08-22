В Башкирии на сельской дороге пьяный водитель насмерть сбил подростка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 22 августа, в деревне Таштюбе, что в Альшеевском районе Башкирии, произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, авария произошла рано утром на улице Дружбы. По данным ведомства, 25-летний местный житель за рулем «Renault Megane» сбил на дороге 16-летнего подростка.

В результате, молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Дорожные полицейские выяснили, что водитель был пьян. Сейчас им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП. Начато разбирательство.

Ранее в ГИБДД по Башкирии сообщали, что за прошедшие сутки в республике были задержаны 63 нетрезвых водителя.