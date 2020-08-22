В Башкирии закрыли опасный торговый центр

Фото: пресс-служба ФССП по Башкирии

Сегодня, 22 августа, судебные приставы закрыли торговый центр «Элит» в Ермекеевском районе Башкирии. Как пояснили в пресс-службе ведомства, владелец ТЦ даже после неоднократных проверок и штрафов проигнорировал требования инспекторов по пожарной безопасности.

Как выяснилось, в ТЦ «Элит» нет автоматической установки пожаротушения. А в торговый центр ежедневно приходят сотни людей. По мнению надзорных органов, владелец здания подвергал опасности их жизни и здоровье, игнорируя требования пожарной безопасности. После очередной проверки инспекторы обратились в ФССП по Башкирии. Приставы пришли и закрыли ТЦ.

- Опасный объект опечатан, деятельность на территории задания приостановлена, - заявили в пресс-службе ведомства.