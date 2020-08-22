В Башкирии коронавирус подтвердился еще 31 человека

Количество летальных случаев в Башкирии по-прежнему составляет 28 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Минздрава Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 31 жителя республики. Таким образом с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 7500 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, новых случаев смерти от коронавируса не зафиксировано. Количество летальных случаев в Башкирии по-прежнему составляет 28.

На сегодняшний день в стационарах по всей республике находятся 74 человека, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Один из них под аппаратом ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 673 человека – у них болезнь протекает в легкой форме. За прошедшие сутки из больниц с полным выздоровлением выписались 41 пациент. Всего с начала марта 2020 года коронавирусом переболели 6725 жителей Башкирии.

Как сообщают в Минздраве республики, за последние сутки было выявлено 76 случаев внебольничной пневмонии. В то же время из больниц выписались 125 пациентов.