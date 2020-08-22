Случился приступ: подробности пропажи туриста из Татарстана на священной горе в Башкирии

Фото:соцсети

Неделю назад, 15 августа, 44-летний турист из Татарстана по имени Ильшат с товарищами отправился на гору Иремель. Группа должна была покорить вершину и в тот же день вернуться к подножию. Внезапно мужчина ушел вперед группы и пропал. Поначалу его разыскивали только товарищи, затем подключились добровольцы из местных жителей и представители власти.

Поиски Ильшата продолжались почти неделю. Вчера, 21 августа, стало известно, что он нашелся. К счастью, мужчина жив и здоров. Экоактивисты, которые принимали активное участие в его поисках, рассказали «КП-Уфа», что же произошло с мужчиной.

Как оказалось, его нашли в лесу, около деревни Александровка, что неподалеку от подножия Иремеля. Мужчина был абсолютно голый. По словам собеседника, во время подъема на гору у него случился приступ.

- Случился приступ, наверное какое-то психическое заболевание, - пояснил собеседник.