«Ушла наша красавица»: в Башкирии скончалась молодая мать, три года боровшаяся за свою жизнь

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Сегодня, 22 августа, родные и близкие сообщили о смерти 31-летней молодой матери Айгуль З. из Учалов. Женщина три года боролась с раком молочной железы, но болезнь оказалась сильнее. Во время лечения Айгуль пережила шесть курсов химиотерапии и операцию и никогда не унывала. В памяти всех, кто ее знал, она осталась полной добра и позитива. Ранее «Комсомолка» рассказывала историю этой отважной женщины.

- Ушла наша красавица, кудряшечка наша, любимица, позитивчик и самый сильный человечек из всех, кого я знаю. Она отчаянно боролась, но коварная болезнь все-таки не пощадила ее, - написала в социальных сетях знакомая Айгуль.

Прощание с Айгуль З. пройдет сегодня, 22 августа, в селе Учалы по адресу: улица Новая, дом 10. А уже завтра состоятся похороны.