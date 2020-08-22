В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки: пассажир «Калины» скончался, водитель иномарки сбежал с места аварии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ночь на 22 августа на первом километре трассы Кумертау-Ермолаево произошло жуткое ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, столкнулись «Toyota Previa» и «Лада Калина», за рулем которой находился 45-летний местный житель. В результате аварии 32-летний пассажир отечественной легковушки погиб на месте. Как отметили в ведомстве, водитель японской иномарки скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

По словам пассажиров, находящихся в салоне «Калины», мужчины ехали в парк погулять. В беседе с корреспондентами телеканала «АРИС» они рассказали, что в какой-то момент почувствовали внезапный удар сзади. В темноте они не смогли разглядеть что вообще происходит.

- Просто едем и удар сзади. Все, больше ничего не помню, - вспоминает один из мужчин.

В ГИБДД по Башкирии отмечают, что за прошедшие сутки в республике произошло 10 автомобильных аварий, в которых погибли два человека и еще 10 получили различные травмы. Сотрудники дорожной полиции задержали 63 нетрезвых водителя.