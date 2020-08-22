Глава Башкирии рассказал, как в Уфу при помощи санавиации доставили женщину в тяжелом состоянии

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Накануне из Янаула в Уфу с помощью санитарной авиации доставили пациентку в тяжелом состоянии. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Сейчас женщина находится в одной из уфимских клиник, за ее жизнь борются врачи.

Это событие примечательно тем, что знаменует собой запуск штатной работы санавиации по всей республике. На данный момент пациентов готовы принимать две вертолетные площадки в Уфе – в районе Перинатального центра и около клиники БГМУ, на Зорге.

- Третью площадку строим на территории ожогового центра. Купили вертолёт, полностью оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, - написал Хабиров.

По словам главы Башкирии, санитарная авиация будет работать круглосуточно.

- Помешать вылетам может только непогода. Республика у нас большая, расстояния огромные. С помощью санавиации мы сократим время в пути и вовремя окажем помощь, - подчеркнул глава Башкирии.