Молодая влюбленная пара из Башкирии разбилась насмерть на юге США

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19 августа 23-летний уроженец Стерлитамака Артур Ахмедов и его невеста Полина Кретова погибли в автомобильной аварии близ города Ковингтон, в штате Луизиана в США. Теперь родные и близкие молодых людей хотят вернуть их на родину. Сделать это очень непросто – пандемию коронавируса никто не отменял, а сама транспортировка, оформление документов и прочие накладные расходы по предварительным оценкам обойдется в 15 тысяч долларов.

Артур и Полина несколько лет назад ездили в Америку по студенческой программе обмена, а летом прошлого года решили перебраться туда насовсем. По словам друга Артура, у молодых было все серьезно – они готовились связать свою жизнь узами брака. Но жизнь распорядилась иначе.

Сейчас родные и близкие Артура Ахмедова ведут переговоры с российским консульством в Хьюстоне, штат Техас. Им нужно подготовить все документы для подготовки и транспортировке молодых на родину.

- Нам сказали, что процесс оформления всех документов в штате займет примерно четыре недели, плюс минус. Вопрос о препятствиях с коронавирусом не стоит, там будет кремация. Домой доставят лишь прах, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Айрат Сакаев.

Всех неравнодушных жителей Башкирии, желающих оказать помощь земляку, просят отправить любую сумму на банковскую карту, привязанную к номеру мобильного телефона 89659219401 с пометкой: Артуру.