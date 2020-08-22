В центре Уфы снесут целый квартал и застроят его многоэтажками

Фото: Рустем Ахунов

Накануне власти Уфы утвердили проект планировки и межевания квартала в историческом центре города. На участке, ограниченном улицами Гафури, Зенцова, Красина и Достоевского, вскоре должны появиться новые многоэтажки высотой от 12 до 25 этажей с подземными парковками.

Согласно документации, застройщик должен будет расселить жильцов частных домов, которые находятся в этом квартале и снести ветхое жилье. На освободившейся территории планируется провести реконструкцию существующего и строительство нового детсада на 30 мест, расширение поликлиники, строительство корпуса политехнического техникума на 400 мест и школы на 300 мест.

По данным уфимской мэрии, в результате застройки квартала в историческом центре города, его население увеличится до 2064 человек.