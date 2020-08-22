В Уфе до конца августа перекроют часть улицы Цюрупы

Фото: Рустем Ахунов

Часть улицы Цюрупы в центре Уфы перекроют до конца августа, сообщает пресс-служба уфимской мэрии. Дорожные рабочие планируют обновить асфальтное покрытие и установить ливневую канализацию на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции.

Как отмечают в уфимской мэрии, дорожники полностью перекроют половину проезжей части – автомобилистам разрешать ездить только по одной стороне дороге. Работу по обновлению асфальта и обустройству ливневки планируют завершить до 1 сентября.

Городские власти просят автолюбителей с пониманием отнестись к ограничениям движения и заранее планировать свой маршрут.