Власти Башкирии рассказали, как будут работать детсады в условиях пандемии коронавируса

Детям и родителям будут измерять температуру на входе Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал требования для работы детских садов в условиях пандемии коронавируса. Напомним, детсады в республике должны открыться с 1 сентября.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, на входе в садик посетителям обязаны измерять температуру и заносить данные в журнал. Если у ребенка вдруг обнаружат признаки заболевания ОРВИ, то его тут же изолируют от других детей и сообщают об этом родителям. Также будет исключено общение между группами детей, а «вечернюю» группу и вовсе открывать не будут.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в садиках по всей Башкирии будут запрещены массовые мероприятия. Кроме того, всех сотрудников образовательных учреждений обяжут носить защитные маски и перчатки. Если вдруг у кого-то будет обнаружена температура выше 37,1, он должен будет покинуть здание.

Кроме того, в детских садах обязательно ежедневно будет проводится дезинфекция и проветривание помещений, обеззараживание воздуха.