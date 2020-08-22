В последнюю неделю лета в Башкирии ожидается резкая перемена погоды

Фото: Рустем Ахунов

Конец лета в Башкирии выдастся относительно теплым. Синоптики прогнозируют, что дожди и холода сменятся теплой и ясной погодой.

В субботу, 22 августа, температура воздуха составит 19 градусов Цельсия, весь день будут идти небольшие дожди. Ночью похолодает до +7, +12 градусов Цельсия.

В предстоящее воскресенье, 23 августа, в Башкирии осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +20 градусов. С понедельника, 24 августа, и до конца недели ожидается теплая погода – воздух будет прогреваться до +23, +24 . Временами будут идти дожди, но теплая погода сохранится. К середине недели воздух и вовсе прогреется до +25 .

По данным синоптиков, в предпоследний день лета, 30 августа, ожидается гроза.