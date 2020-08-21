Пропавший на священной горе в Башкирии турист из Татарстана найден живым

На фото: окрестности горы Иремель

В прошлую субботу, 15 августа, на горе Иремель пропал 44-летний турист Ильшат из Татарстана. На священную гору он приехал вместе с товарищами, но во время восхождения ушел вперед группы и буквально исчез. По словам экоактивистов, которые в тот день собирали мусор на этом природном памятнике, мужчина перебрал с алкоголем и вел себя неадекватно.

В день пропажи товарищи Ильшата узнали, что он все-таки поднялся на вершину и спустился с горы к деревне Тюлюк. Тогда над Уральскими горами была неблагоприятная погода – шли дожди и на хребет то и дело опускался туман. Поиски пропавшего туриста долго не давали никаких результатов. Вскоре в Башкирию прибыли родственники мужчины. Чтобы написать заявление о его пропаже.

К счастью, сегодня стало известно, что Ильшат нашелся. Об этом «Комсомолке» сообщили экоактивисты, которые следили за его судьбой. Мужчина жив и здоров.

Где все это время находился турист и чем питался, пока неизвестно. Мужчину нашли в лесу, около деревни Александровка, неподалеку от горы Иремель.