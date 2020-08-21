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В Уфе заключенный сбежал из колонии, когда его отправили на хозяйственные работы

Полицейские настигли мужчину в Кушнаренково
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Мужчина на попутке добрался до Кушнаренково, где его задержали правоохранители

Мужчина на попутке добрался до Кушнаренково, где его задержали правоохранители

В Уфе заключенный сбежал из исправительной колонии, когда его отправили на хозяйственные работы. 35-летний уроженец Ишимбая успел добраться на попутке до села Кушнаренкого, где его и поймали сотрудники службы исполнения наказания. Скоро мужчину будут судить за «побег из места лишения свободы».

«Злоумышленник отбывал наказание в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека в колонии-поселении», – пояснили в республиканской прокуратуре.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в побеге. Его дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы.

Криминал