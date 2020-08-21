У жителя Уфы из домашнего сейфа украли деньги и два ружья

Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело

У жителя Уфы из сейфа в его частном доме украли деньги и два ружья. Злоумышленник проник в жилище, когда хозяина не было дома. Подробности преступления передал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

52-летний потерпевший обратился в полицию вечером 20 августа. Он сообщил, что его дом обчистили в период с девяти утра до пяти вечера. Вор проник туда через окно – он выставил стекло с деревянной рамы. Оказавшись внутри, злоумышленник взломал накладной замок металлического сейфа, где лежало оружие. Его добычей оказались два гладкоствольных ружья, 20 патронов и тысяча рублей.

На место преступления приехала целая группа правоохранителей: сотрудники из угрозыска, экспертно-криминалистического центра, управления МВД, следователи и даже кинологи. Стражи порядка нашли отпечатки пальцев и следы обуви преступника. Следственный отдел по факту кражи возбудил уголовное дело.