«Нас ждут испытания»: глава Башкирии допустил, что школьники могут вернуться к дистанционному обучению

Хабиров призвал Минобр готовится в любому сценарию с пандемией коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил, что школьники могут перейти на дистанционный формат обучения, если ситуация с коронавирусом усугубится. Об этом он заявил во время своего выступления на педсовете министерства образования 21 августа. Он поручил ведомству отработать разные сценарии.

«Если ситуация будет идти тяжело, то как бы нам снова не пришлось вернуться к дистанционному обучению. Но если мы вернемся, то мы должны быть готовы», – заявил Хабиров. – Нас ждут испытания. Именно так и скажите коллегам. Мы точно понимаем и ждем, что когда почти 900 [тысяч] детей – от дошколят до студентов, – и 65 тысяч преподавателей, воспитателей придут в закрытые помещения, и начнется тесный контакт, мы должны ждать удара этого коварного коронавируса».

Глава Башкирии заявил, что «нас спасет только дисциплина» и школам необходимо выполнять «простые правил» эпидемиологической безопасности. Он также напомнил, что в учебных заведениях будут работать медицинские инспекторы:

«Мы снимаем практически всех студентов выпускных курсов медицинских училищ и университетов. Они будут заниматься контролем соблюдения эпидемиологического режима».

Хабиров вновь подчеркнул, что основная забота с началом учебного года – сохранить учителей. «Эта группа у нас вызывает наибольшие опасения. Я очень надеюсь, что мы прорвемся. Если первые две-три недели жестко поработаем, то пройдем инкубационный период, и дальше пойдет лучше».