В Башкирии задержан 14-летний школьник, находящийся в федеральном розыске за сексуальное насилие

Юноша проживал в ХМАО

В Федоровском районе Башкирии задержан 14-летний школьник, находящийся в федеральном розыске за сексуальное насилие. Сам парень проживал в Ханты-Мансийском автономном округе, но прятался от полиции в республике. Его поймали сотрудники уголовного розыска 20 августа. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, в розыск юноша был объявлен 14 августа. Преступление было совершено в городе Сургуте. Парню инкриминируют четвертую часть статьи «Насильственные действия сексуального характера». Согласно ей, действия обвиняемого либо «повлекли по неосторожности смерть потерпевшего», либо «совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.