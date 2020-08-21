Стало известно, из-за чего в торговых центрах Уфы прошли массовые эвакуации

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера в Уфе прошли массовые эвакуации в районных судах, торговых и развлекательных центрах, из-за чего город на несколько часов встал в пробках. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», все началось с того что утром на электронные почты судов с одного и того же адреса пришло странное сообщение «Заминировано здание суда, детские сады, больницы, роддома, мэрия и здание МВД». Сотрудники правоохранительных органов тщательно осмотрели здания судов и окружающие территории, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

- На местах работали 65 сотрудников полиции, были эвакуированы 174 человека, - уточнил собеседник «Комсомолки».

А уже через несколько часов на почту региональных спецслужб пришло сообщение от того анонимного отправителя, в котором говорилось, что «в городе заминировано пять торговых центров, будет взрыв». И снова оперативникам и саперам пришлось тщательно прочесывать все крупные торговые центры в городе. Эвакуации подверглись ТРЦ «Планета», ТРК «Ультра», ТЦ «Мега», ТСК «Сипайловский», ТРК «Семья», ТЦ «Меркурий», ТЦ «Аркада», ТРЦ «Июнь», ТЦ «Башкирия», ТРК «Иремель», ТДК «Гостиный двор», ТРК «Галерея АРТ», ТК «Центральный рынок», ТРК «Мир», ТРК «Простор», ТЦ «Экватор», ТРК «Акварин», МФК «Яй», ТЦ «Парус», ТЦ «Радуга», ТЦ «Звездный» и их прилегающих территорий, но нигде взрывных устройств не было найдено. Всего в безопасное место вывели 9981 человек – посетителей и сотрудников торговых комплексов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте», - добавил собеседник «Комсомолки».

В пресс-службе МВД по Башкирии пока от официальных комментариев по ситуации воздержались.