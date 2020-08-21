Выхожу, а тут свадьба: Радий Хабиров неожиданно оказался на торжестве молодой пары

Молодожены даже успели пообщаться с руководителем региона и сделать снимки на профессиональную камеру.

Сегодня, 21 августа, Радий Хабиров у себя в Инстаграме поделился теплым снимком со свадьбы. Как рассказал сам глава Башкирии, молодоженов он встретил случайно.

- Выхожу с августовской конференции, а тут свадьба! Совет да любовь! И не спросил даже, как зовут ребят, - написал счастливый Хабиров.

Молодожены даже успели пообщаться с руководителем региона и сделать снимки на профессиональную камеру.

Кстати, глава не в первый раз случайно оказывается на свадьбе у уфимцев. В июне 2019 года он встретил молодоженов в парке имени Гафури: молодые супруги отмечали здесь свадьбу, а руководитель региона показывал знаменитому спортсмену новую городскую достопримечательность - фонтан-часы. Глава тогда поздравил новоиспеченную семейную пару и обещал, что сделает все, чтобы вахтовики вернулись домой после того, как узнал, что жених работает вдали от дома.