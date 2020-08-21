Раскрыта личность 28-й жертвы коронавируса из Башкирии

От коронавируса в Башкирии скончался пожилой мужчина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 28-й жертвы коронавируса в республике. Это мужчина 1946 года рождения из города Благовещенска. Его состояние было осложнено гипертонической болезнью. Отметим, что это уже шестой летальный случай от COVID-19 за текущий месяц.

Всего в Башкирии было зарегистрировано 7469 зараженных коронавирусом. Прирост за сутки составил 34 человека. В больницах региона сейчас лечатся 80 носителей ковида, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, а жизни трех пациентов поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.