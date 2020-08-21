В Роспотребнадзоре рассказали, почему «Уфу» не отправили на карантин в конце прошлого сезона

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

В конце прошлого сезона ТИНЬКОФФ-РПЛ сразу в нескольких клубах были зафиксированы случаи заражения футболистов коронавирусом. В конце июня список заболевших игроков пополнил один из игроков ФК «Уфа». Тогда многих удивил тот факт, что команду в полном составе не отправили на карантин, а лишь изолировали спортсмена с положительным тестом. В соседнем Оренбурге же напротив, на изоляцию ушла вся команда.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина рассказала «Комсомолке» почему так произошло. Она пояснила, что если есть клинические признаки заболевания, то спортсменов, как и не спортсменов, госпитализируют. А если «клиники» нет, то отправляют на самоизоляцию, чтобы исключить контакты.

- В тот момент вся команда дважды сдавала тесты, и у каждого игрока был получен двукратный отрицательный анализ, - пояснила Галина Пермина.