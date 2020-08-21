В Башкирии зарегистрирована 28-я смерть от коронавируса

Число жертв коронавируса в Башкирии растет

Число умерших от коронавирусной инфекции в Башкирии увеличилось до 28 человек. Информацию 21 августа подтвердили в пресс-службе администрации главы республики. Это уже шестой подтверждённый случай за текущий месяц. Справочной информации об очередной жертве COVID-19 пока нет – позже ее представит Минздрав.

По состоянию на 21 августа в регионе коронавирусом заразилось 7469 человек (+34 за сутки). По выздоровлению с учета снято 6684 жителей (+28 за сутки).

Активно все еще болеют 757 человек, 80 из них лежат в больнице, а 677 переносят инфекцию в легкой форме на самоизоляции.